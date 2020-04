Vous faites un excellent travail .. êtes un grand joueur. Arrête de lire dans cette merde

Alors que le joueur de tennis américain Noah Rubin était honoré d’être inclus dans la liste dressée par le quotidien français L’Equipe comme l’une des 20 personnes les plus influentes du tennis – l’Australien Nick Kyrgios n’était pas trop content de la réaction de Rubin – mais pas pour la raison pourrait penser ainsi.

Kyrgios a répondu au tweet de Rubin sur le même sujet, en disant: “Pourquoi ne vous sentiriez-vous pas digne de faire ou non cette liste? Vous faites un excellent travail. Vous êtes un grand joueur de tennis. Arrêtez de lire dans cette merde” L’Australien est connu pour être assez parler de ses opinions sur divers sujets et de la façon dont il a lutté avec ses propres problèmes personnels et comment jouer avec les projecteurs ces dernières années, ce qui a eu un impact sur ses performances sur le terrain.

Rubin, un ancien champion junior de Wimbledon, et maintenant classé dans le Top 250 au classement mondial – est responsable de la série Behind the Racquet – une plate-forme où les joueurs de tennis peuvent partager leurs propres difficultés sur et hors du court.

Rubin a été nommé aux côtés de Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Billie Jean King, Andy Murray ainsi que des administrateurs de tennis tels que Craig Tiley, Sally Bolton, Andrea Gaudenzi et Steve Simon dans la liste publiée la semaine dernière.

Pourquoi ne vous sentiriez-vous pas digne de faire ou non cette liste? Vous faites un excellent travail. Tu es un grand joueur de tennis. Arrêtez de lire dans cette merde https://t.co/OFqCjBTx5R – Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 12 avril 2020