«Vous ne pouvez jamais compter Roger Federer»

La légende du tennis John McEnroe dit qu’il ne compterait jamais 20 fois champion du Grand Chelem Roger Federer après que la star suisse a subi une opération au genou le mois dernier. McEnroe était à Boston mardi pour promouvoir la quatrième édition de la Laver Cup, qui se tiendra au TD Garden en septembre.

McEnroe a commenté: «C’est comme poser la même question à Tom Brady. Vous savez, c’est exactement la même chose. Je veux dire, comment ils continuent à le faire serait la première chose à leur âge. C’est phénoménal, non? Je veux dire, comment diable ces gars jouent-ils toujours à un niveau aussi élevé? J’ai admiré regarder Tom Brady parce qu’il améliore les joueurs autour de lui.

Mais vous êtes seul et vous avez 38 ans et vous pourriez avoir 39 ans sur un court de tennis avec l’usure. C’est vraiment difficile. … C’est déjà incroyable qu’il soit arrivé jusqu’ici ».

McEnroe a parlé de la dernière fois que Federer a été opéré après avoir perdu contre Mios Raonic à Wimbledon en 2016, qu’il entraînait à l’époque. «Puis Roger a boité hors du terrain et n’a pas joué pendant six mois. Et je pensais, vous savez, c’est à peu près tout.

Il y a quatre ans. Et il est revenu après n’avoir pas joué pendant six mois et a réussi à remporter l’Open d’Australie (l’année suivante), remportant trois matchs du meilleur des cinq sets, ce qui est pratiquement inédit pour commencer, et remporter trois tournois majeurs après. chirurgie.

Vous ne pouvez donc jamais le compter ». McEnroe et l’ancien rival Bjorn Borg ont été capitaines de Team World et Team Europe pour les trois premiers événements à Prague (2017), Chicago (2018) et Genève (2019) – tous remportés par l’équipe européenne.

Ils seront à nouveau capitaines de leurs équipes respectives pour la quatrième édition à Boston du 25 au 27 septembre. McEnroe a commenté: “Il y a beaucoup d’argent en jeu et de fierté.” Federer a joué dans chacune des trois premières éditions de la Laver Cup et a également confirmé qu’il jouerait dans la quatrième édition à Boston.