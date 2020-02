“Vous ne pouvez pas manquer un safari en Afrique, c’est unique”

L’exposition caritative “Match in Africa” ​​au Cap a livré un nouveau record à Roger Federer et Rafa Nadal, qui ont disputé un match d’exhibition devant 51 954 spectateurs. Le record de 42 517 payeurs à Mexico en novembre dernier a été battu, avec Roger toujours le protagoniste.

Le match a été organisé par la Fondation Roger Federer: le produit, d’environ 3,5 millions de dollars, sera utilisé pour financer des projets scolaires dans les régions les plus pauvres d’Afrique. Roger est très proche de ces pays, étant sa mère Lynette originaire d’Afrique du Sud.

Dans une récente interview, le Swiss Maestro a évoqué le thème du tourisme en Afrique du Sud: «Avant tout, il faut prendre son temps. Je voyagerais non seulement en Afrique du Sud, mais j’essaierais également de visiter des pays comme la Namibie, le Botswana ou le Zimbabwe.

Bien sûr, vous ne pouvez pas manquer un safari, c’est unique. Et le Cap est depuis longtemps un hotspot mondial. Nous voulons également visiter les vignobles. Soit dit en passant, je ne suis jamais allé à Table Mountain. C’est un must, donc je le garde comme une bonne raison de revenir ici bientôt “- a expliqué Federer.

À l’Open d’Australie à Melbourne, il a atteint les demi-finales après des victoires consécutives sur Steve Johnson et Filip Krajinović, une victoire en cinq sets sur John Millman, une victoire en quatre sets sur Márton Fucsovics et une victoire en cinq sets sur Tennys Sandgren.

Federer a ensuite perdu son match de demi-finale contre Djokovic en deux sets. Le joueur de 38 ans est toujours classé troisième au monde derrière Novak Djokovic et Rafael Nadal, atteignant ces dernières étapes lors d’événements notables et se battant pour les titres Masters 1000 et Major bien qu’il soit parmi les plus anciens joueurs actifs restants sur le Tour.