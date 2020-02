“Vous ne pouvez tout simplement pas tenir le succès pour acquis”, déclare Kyle Edmund après avoir remporté son premier titre en 16 mois

La sécheresse du titre de Kyle Edmund est terminée après avoir battu Andreas Seppi en deux sets lors de la finale de l’Open de New York pour remporter son premier trophée en simple ATP Tour depuis octobre 2018.

Apparaissant à sa première finale depuis sa victoire à l’Open européen d’Anvers il y a 16 mois, Edmund a produit un affichage impressionnant en écartant l’Italien 7-5, 6-1 en une heure et 22 minutes.

📽️ Le moment gagnant du champion de l’Open de New York 2020 Kyle Edmund # NYOpen | # NYOpen2020 | @atptour @the_LTA | @ kyle8edmund pic.twitter.com/6M086dxNmu

– #NYOpen (@NewYorkOpen) 17 février 2020

Après avoir réclamé la pause cruciale à 5-5 dans le premier set, le joueur de 25 ans a ensuite remporté huit des neuf derniers matchs pour faciliter la ligne.

La victoire verra Edmund, qui est tombé au n ° 62 après avoir quitté l’Open d’Australie au premier tour, remonter dans le top 50 mondial dans le dernier classement ATP.

“Il y a beaucoup de travail acharné tout au long de l’année, beaucoup de hauts et de bas que vous ne voyez pas dans les coulisses. Gagner ce titre signifie beaucoup pour moi », a-t-il déclaré à ATPTour.com après avoir remporté son deuxième titre en simple.

Plus tard, il a ajouté à AP: «Les raisons pour lesquelles vous arrivez en ce moment et le trophée ici et ce qui le rend agréable, c’est parce que vous devez faire l’expérience de tous ces bas et que cela vous fait réaliser que vous ne pouvez pas prendre le succès pour acquis.

“Vous obtenez le succès d’avoir les bas parce que vous apprenez de cela, et les points faibles mentalement et les déceptions de perdre des matchs, cela vous aide à arriver à des moments heureux, au succès, à gagner les matchs.”

