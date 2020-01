«Vous voulez aller là-bas et le battre, même s’il était votre idole»

L’Australien Alexei Popyrin n’avait que huit ans lorsque le Français Jo-Wilfried Tsonga a effectué sa course incroyable vers la finale de l’Open d’Australie en 2008. Popyrin dit qu’il a été un grand fan du Français pendant de nombreuses années tout en grandissant et a même essayé de l’imiter mais sera prêt à le battre lors de leur rencontre au premier tour de l’Open d’Australie mardi.

S’adressant au Brisbane Times, Popyrin dit: «J’avais huit ans. C’était il y a longtemps. Mais ça va être incroyable. Ça va être spécial quand je vais là-bas juste avant le tirage au sort de l’autre côté de le net pour lui.

Je pense que je suis plus que (étant frappé par une étoile), je vais plus là-bas pour participer. C’est mon travail de jouer. J’en ai l’habitude. Cela donne juste un peu plus d’excitation au match pour moi. Ce n’est pas difficile. Vous voulez toujours sortir et le battre, même s’il était votre idole.

En grandissant, vous l’avez regardé jouer, vous avez essayé de jouer comme lui. Ça va être amusant. “Popyrin dit que l’un de ses principaux objectifs pour 2020 est d’atteindre la deuxième semaine d’un Grand Chelem.” Je voulais tout améliorer dans mon jeu.

Revers, coup droit, servir. J’essayais juste de tout améliorer et de m’avancer davantage. Approchez-vous du filet. Tout ça. Cela convient vraiment à mon jeu, je pense. Je pense que cela réussira contre n’importe quel joueur. Ce n’est pas mon jeu de courir autour de la ligne de base et de simplement moudre pour les balles.

Je suis un grand gars, je bouge bien pour un grand gars et je suis plus confiant et meilleur quand je suis à l’intérieur du court. Ces deux dernières années, j’ai commencé lentement en début d’année – dans les deux premiers tournois – mais j’ai toujours, pour les slams, élevé mon jeu et mon niveau. ”