«Vous voyez à quel point ils sont lents?

Jouant pour l’équipe de Serena Williams dans l’AO: Rally for Relief le 15 janvier, avec Rafael Nadal, Novak Djokovic s’est gentiment moqué de Stefanos Tsitsipas de Next Gen et Alexander Zverev. Lors d’un basculement, le Serbe et l’Espagnol ont couru rapidement pour changer de camp, contrairement aux deux jeunes qui ont préféré marcher.

En voyant cela, Djokovic a dit à Nadal: “Voyez, Next Gen, comme ils sont lents”, provoquant l’hilarité de tout le stade.