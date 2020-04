Voyage dans le passé avec Roger Federer, John Isner, plus

Juillet approche et de plus en plus de joueurs, entraîneurs et initiés du tennis pensent qu’il sera presque impossible pour le Tour professionnel de reprendre lorsque la suspension actuelle de l’ATP et de la WTA expirera. Étant donné que regarder vers l’avenir est une question compliquée en ces temps d’isolement, beaucoup ont décidé de faire un voyage dans le passé.

Des images, des vidéos et des anecdotes ont refait surface sur les réseaux sociaux, y compris celles des célébrités du tennis actuelles juste avant ou juste après avoir appuyé sur le bouton succès. Prêt pour quelques oldies?

Voyons qui peut savoir en premier lieu quand et où cela a été pris 👀😃👶🏼🏐⏳ # throwbackthursday #throwback #goodtimes #oldtimes #nostalgia #StanTheYoungMan #StanTheMan pic.twitter.com/jlHFIhGrk0 – Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 16 avril, 2020

Un autre des archives! Aimez-vous ces retours en arrière? #ThrowbackThursday #CatchMeIfYouCan #Archives #OldGold #GoodTimes #StanTheMan pic.twitter.com/QrwmIMNKM1 – Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 16 avril 2020

Parlez de creuser profondément dans les archives. Courts de tennis légendaires @PagePiratesATH sur le cône Blvd. Cette chemise est juste un peu ample. https://t.co/lOwNHq3BL8 – John Isner (@JohnIsner) 15 avril 2020

Souvenirs vifs du sud. # MCCC 🇲🇨 pic.twitter.com/kYAkaLZsLu – Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 10 avril 2020

Eh bien, imaginez-vous aujourd’hui et il y a quelques années … une si grande différence, non? 🤦🏼‍♀️🙈 Je ne pense pas que les sponsors seraient heureux pour moi (merci @head_tennis) et mes émotions pleines de frustration 😤 et de larmes 🥺 mais ce qui ne m’a pas tué m’a rendu plus fort💪🏻 @WTA pic.twitter.com/WyceN6gztL – Barbora Krejcikova (@B_Krejcikova) 16 avril 2020

Je ne peux pas croire que cela fait 12 ans. Le temps passe. Voici la prochaine Next étant meilleure que la précédente! 🥂 https://t.co/HB74ZKotyX – Ryan Harrison (@ ryanharrison92) 14 avril 2020

Avril 2010. Primera ronda del Future F4 de la @AATenis en el Tenis Club Argentino 🇦🇷. ¿Cuantos hubieran asegurado que este joven de 17 años hoy sería 13 del mundo? Diego Sebastián Schwartzman 🇦🇷 @dieschwartzman con la misma intensidad.

Y @silvana_daiez ❤ atrás. pic.twitter.com/mvVPDcfY0A – BATennis (@BATennisCom) 30 mars 2020

Très bien, celui-ci n’est pas vraiment si vieux.

Mais c’est quand même drôle: