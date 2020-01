Wang après avoir battu Serena: “Je savais qu’un jour je pourrais faire quelque chose comme ça”

Exultant, plein de bonheur est apparu devant les médias chinois Qiang Wang après avoir obtenu la meilleure victoire de sa carrière. Ni plus ni moins que ce qu’il a jeté Open d’Australie à 23 reprises champion du Grand Chelem Serena Williams. “Je savais qu’un jour je serais capable de faire quelque chose comme ça. Ce que je ne savais pas, c’est quand. J’ai travaillé très dur pendant la pré-saison et maintenant je suis récompensé”, a déclaré la joueuse de Tianjin, qui était très claire sur ce qu’elle devait faire sur la piste pour pliez Serena. “J’ai essayé d’être plus agressive, vous ne pouvez pas être défensive contre elle. Mais agressive à ma manière, pas autant qu’elle. Elle a beaucoup échoué aujourd’hui, ce qui a été la clé sans aucun doute”, a déclaré une Qiang Wang qui voulait se souvenir de son ancien entraîneur décédé. L’année dernière, Peter McNamara. “Il me manque. Je rêve de lui. J’espère qu’il pourra voir comment j’ai joué aujourd’hui. Il serait très fier de moi”, a déclaré l’Asiatique.

