Stan Wawrinka a eu accès au deuxième tour de Open d’Australie 2020 grâce à une performance remarquable contre un joueur qui a donné plus de guerre en attente. Damir Dzumhur contraint le vétéran suisse à déployer son meilleur tennis et mettre sur la piste toute son expérience, pour pouvoir battre en quatre manches 7-5 6-7 (4) 6-4 6-4. De bons sentiments pour un joueur appelé à battre n’importe qui dans ces tournois. Son prochain rival sortira du duel entre Kecmanovic et Seppi.

