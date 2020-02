Wawrinka: “Ce fut une grande bataille, mais je dois beaucoup progresser”

Stan Wawrinka a obtenu une victoire très souffert contre Frances Tiafoe dans le ATP 500 Acapulco 2020 et il n’a pas hésité à manifester sa satisfaction, mais aussi une remarquable demande personnelle, à l’issue de la rencontre. “Il est très difficile de jouer contre Frances. Nous avions déjà eu des matchs difficiles entre nous et aujourd’hui a été une grande bataille. J’extrais beaucoup de choses positives, même si j’aurais dû tirer un bien meilleur parti de mes options dans le troisième set. J’ai encore beaucoup à améliorer et je dois continuer Jouer dans une séance de nuit ici me favorise, car le ballon est lourd et les conditions deviennent assez lentes. Je suis très motivé pour continuer “, a déclaré un homme qui affrontera le vainqueur du duel entre Albot et Pedro Martínez.

.