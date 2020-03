Wawrinka et Paire font leur truc sur Instagram

La quarantaine mondiale causée par le coronavirus fait apparaître certains joueurs de tennis sur les réseaux tels quels. Un peu de plaisir et de créativité ne fait jamais de mal, et les protagonistes du dernier en savent beaucoup Instagram en direct: Stan Wawrinka y Benoit Paire. Le couple francophone a tout fait dans une performance live, y compris une tentative de purée de Paire, une conversation en espagnol de Stan avec Schwartzman ou l’apparence stellaire pour finir de Lucas Pouille et sa femme.

“Désolé pour la purée!”

Juste un peu de la diffusion en direct IG d’aujourd’hui par Stan Wawrinka avec Benoit Paire, Lucas et Clemence Pouille et, via le chat, Diego Schwartzman, Jack Sock et d’autres joueurs.

