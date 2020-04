Wawrinka et Paire ont réuni leur joueur parfait sur Instagram

Le coronavirus vous sert Benoit Paire être l’un des véritables protagonistes de la quarantaine. Il n’est plus surprenant de le voir à travers Instagram faire toutes sortes d’activités. Le dernier était avec son ami Stan Wawrinka, où à travers un spectacle vivant varié, chacun a sélectionné son joueur préféré. Wawrinka a choisi le service d’Isner, le reste de Djokovic, la droite de Federer, le revers de Djokovic (ou, si c’est une main, la sienne), la mentalité de Nadal ou Djokovic, la volée de Federer, la touche de Le physique de Paire et Djokovic. De son côté, Paire a fait ses mêmes choix sur le service et le reste, il ne s’est pas mouillé entre la droite de Roger ou Rafa, il a mentionné Nishikori avec Djokovic dans la partie revers, il a choisi del Potro dans la mentalité et a mis la touche Français après avoir choisi Mahut à la volée et Monfils au physique. Quant au toucher … il se mit. En outre, les deux ont promis de jouer ensemble au tournoi d’Acapulco l’année prochaine, de louer une maison et faire un barbecue là-bas.

