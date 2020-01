Wawrinka fait un exercice de survie contre Seppi

Stan Wawrinka Il a montré du bois de champion et avait besoin de toute son expérience et de sa magie aux moments les plus reculés pour éviter une défaite contre Andreas Seppi. Le Suisse a subi l’indicible et est tombé en panne dans le cinquième set, mais il a tourné le tableau d’affichage et a terminé avec une victoire vraiment méritoire. 4-6 7-5 6-3 3-6 6-4 a été le résultat final en faveur du Suisse, qui démontre sa capacité à conserver l’élite et à opter pour la gloire dans les grands tournois. Son prochain dans le Open d’Australie 2020 rival sera John isner.

