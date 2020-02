Wawrinka: “J’ai accompli plus que je ne l’aurais pensé quand j’étais jeune”

Suisse Stan Wawrinka vient à Acapulco Désireux de continuer à avancer au cours de cette 2020. Après avoir atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie, le tournoi mexicain se présente comme une excellente occasion pour, qui sait, d’atteindre les phases finales d’un tournoi. “Je me sens bien, je suis venu à ce tournoi à l’avance. Ça va être une longue année, avec de nombreux tournois, mais je me sens bien en général.” De plus, le joueur de tennis de Lausanne a souligné quel est son plus grand désir aujourd’hui: “J’ai accompli plus que je ne l’aurais pensé quand j’étais jeune, j’ai déjà des réalisations, mais j’en veux plus. Je veux à nouveau lever un trophée maintenant parce que le sentiment d’élever un le trophée est quelque chose de spécial. “

