Wawrinka: “J’ai combattu jusqu’au bout et j’ai été agressif. Je suis très content”

Stan Wawrinka toujours vivant dans le Open d’Australie 2020 grâce à un retour en cinquième manche de son match contre Andreas Seppi, quand j’avais tout contre. “J’ai continué à me battre jusqu’au bout, en étant le plus agressif possible. Ça a été très dur, c’est super d’avoir trouvé un moyen de revenir en arrière. Je suis très heureux de continuer dans le tournoi”, a déclaré le Suisse, dont le prochain adversaire sera John isner, avec lequel il a été mesuré quatre fois et n’a pu en gagner qu’un. “C’est un joueur très dangereux, il vous demande d’être très positif et concentré car il donne peu d’opportunités”, a-t-il déclaré.

.