Wawrinka: “Personne n’est encore qualifié pour renverser le Big3”

Parlez aux mots que le site Web de gala TennisActu.net recueille lors d’une apparition devant les médias en Stan Wawrinka, où il aborde diverses questions d’intérêt concernant ses objectifs à court terme. “Je continue à m’entraîner dur parce que j’aime le tennis, c’est ma grande passion. Je joue bien, je me déplace agilement sur la piste et avec de bonnes sensations donc mon objectif est de revenir dans le top 10. Je sais que ce sera difficile, mais je le ferai donnez tout pour l’obtenir », a déclaré un homme qui jouera les tournois d’Acapulco, d’Indian Wells et de Miami, et qui a été surpris lorsqu’il a été interrogé sur le relais générationnel entrevu. “Le Big3 est incroyablement puissant depuis 15 ans et je pense qu’il n’y a toujours personne au niveau nécessaire pour les atteindre.”

