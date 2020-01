Wilander dévoile ses favoris pour l’Open d’Aus: Roger Federer, Rafael Nadal et …

L’Open d’Australie 2020 commencera dans environ une semaine, après avoir dû encaisser les retraits de Bianca Andreescu, Juan Martin del Potro et Richard Gasquet dans les dernières heures. Dans le tournoi masculin, le grand favori sera Novak Djokovic, qui tentera de défendre le titre de l’année dernière et de gagner pour la huitième fois à Melbourne Park.

Rafael Nadal avait également l’air en grande forme à la Coupe ATP. En cas de victoire, l’Espagnol égalerait son éternel rival Roger Federer avec 20 titres du Grand Chelem. Federer a décidé de ne jouer aucun tournoi avant l’Open d’Australie, où il a perdu contre Stefanos Tsitsipas au quatrième tour l’an dernier.

L’ancien n ° 1 mondial a joué de nombreuses expositions en Amérique du Sud et en Chine entre novembre et décembre. Lors d’une récente interview avec José Morgado, le triple champion de l’Open d’Australie et ancien numéro 1 Mats Wilander a avoué qu’il ne voyait que cinq hommes avec des options pour remporter le titre à Melbourne: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas.

Pendant ce temps, le directeur du tournoi Craig Tiley a déclaré: “Il y aura des experts en météorologie et en qualité de l’air sur place pour analyser toutes les données en direct disponibles et évaluer en temps réel la qualité de l’air à Melbourne Park. Bien que les conditions auxquelles nous sommes actuellement confrontés soient inhabituelles, elles ne sont rien comparées à les souffrances que tant d’Australie traversent actuellement. ” Pendant la Coupe ATP, Nick Kyrgios a lancé le bal avec la promesse de faire un don de 200 $ pour chaque as qu’il sert en janvier.