Wilander prédit le Grand Chelem que Djokovic pourrait gagner

Pouvez-vous imaginer Novak Djokovic gagner 25 tournois du Grand Chelem? Non? Et bien Mats Wilander Il a établi ce chiffre comme une réalisation possible du numéro 1 mondial à la fin de sa carrière. Celui qui était numéro 1 et champion de sept titres du Grand Chelem a écrit l’une de ses chroniques fréquentes pour L’Equipe, où il a analysé la mentalité et le jeu des Balkans en finale de l’Open d’Australie et une éventuelle projection de la voiture aa pour prendre sa retraite en tant que joueur de tennis. avec plus de tournois du Grand Chelem de tous les temps.

Le Suédois, un commentateur régulier d’Eurosport, a raconté dans sa chronique ce que tout le monde demande: Nole battra-t-il le record de Federer? “Je serais surpris s’il n’a pas remporté au moins deux autres tournois du Grand Chelem cette saison. En fait, je ne vois personne qui puisse m’empêcher de gagner au moins quatre tournois du Grand Chelem ou plus jusqu’à sa retraite. Je pense qu’il peut gagner 25 titres du Grand Chelem jusqu’à ce qu’il fin de sa carrière. “

“Novak joue son meilleur tennis quand c’est nécessaire”

Wilander explique, avant d’arriver à cette affirmation, comment Nole joue la finale et comment il s’est refait contre Thiem à Melbourne. “Novak a l’incroyable capacité de jouer son meilleur tennis lorsque cela est nécessaire. Tactiquement, le temps médical qu’il a demandé dans le troisième set lui a permis de se lever un peu. Il s’est donné du temps et n’était pas une excuse, mais une raison de ne pas jouer de longs points et Finir de trouver le bon rythme. On l’a vu plusieurs fois. Quand il fait le tour, son rival est toujours surpris et Novak peut à nouveau imposer son jeu. C’est pourquoi, avec 3-3 en salle, Djokovic a remporté douze des 15 derniers points de la manche. Comme s’il avait décollé et que Dominic n’a pas pu le suivre dans les 45 dernières minutes de la finale, pour l’énergie qu’il a dépensée tout au long de ses précédents matchs. “

Et c’est que l’une des grandes clés de Novak Djokovic réside dans ses connaissances pour concourir sans jouer à son meilleur niveau. “Il sait fatiguer son adversaire sans jamais jouer son meilleur tennis en permanence. Novak ne panique jamais, même lorsqu’il est fatigué ou frustré. C’est impressionnant de voir comment il joue chaque match comme s’il s’agissait d’une finale, quel que soit le rival “.

