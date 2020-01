Wildcard Maria Sharapova fait ses adieux à ’20 AO alors qu’une 19e tête de série Vekic remporte la victoire

Maria Sharapova, 32 ans, ancienne n ° 1 mondiale scintillante et cinq fois championne du Grand Chelem, a subi un coup dur lors de son match de premier tour à l’Open d’Australie de 2020, mardi 21 janvier matin, alors qu’elle avait 23 ans. la vieille tête de série croate du 19e avait remporté un triomphe durement gagné contre le scintillant Russe.

Bien qu’une défaite de 3-6, 4-6 en sets consécutifs puisse en séduire beaucoup, mais le match exaltant de 1 heure et 21 minutes avait une histoire différente à démontrer, comme l’étincelante star, Maria Sharapova, qui avait été hors du tennis pendant quinze mois en raison de l’échec d’un test de drogue à l’Open d’Australie de 2016, avait montré des flashs de ses formes antérieures de temps en temps pendant le match contre la Croate, mais bâclée pour maintenir l’élan car une blessure à l’épaule semblait peser sur et sur plusieurs occasion l’ancien numéro du monde

Les retours de coup droit de 1 ont été convertis en erreurs non forcées. En outre, la luxuriante charishmatique de 32 ans et l’une des femmes sportives les plus remarquables, classée 145e avant le début du match, mais a été jetée du top 350 après la perte de mardi (21 janvier), avait reçu une entrée wild card à l’Open d’Australie 2020 et avait été en hausse de 4-1 dans le deuxième set après une perte de 3-6 au premier, cependant, la 19e tête de 23 ans avait décroché deux points de rupture et arraché le set 6-4 pour évacuer une victoire.

En fait, après sa défaite au premier tour mardi 21 janvier à la 20 ‘AO, la merveille russe, adorée depuis longtemps pour les services précis et les retours flashy dans les coins, avait réussi un troisième revers consécutif au premier tour dans les tournois du Grand Chelem.