Wildcards gaspillés à l’Open de Delray Beach

Les caractères génériques sont offerts à toutes sortes de joueurs pour une grande variété de raisons, mais ils peuvent être largement répartis dans les catégories suivantes:

joueurs prometteurs du pays de l’événement

des joueurs plus âgés mais bons du pays de l’événement

talents émergents de n’importe quel pays

d’anciennes stars montrant l’envie de revenir

joueurs avec de bons résultats dans les semaines précédant l’événement

Mais tournoi par tournoi, comment cela fonctionne-t-il réellement? Eh bien, voici les caractères génériques qui ont été distribués lors des trois événements de l’ATP Tour au cours de la semaine à venir. Vous pouvez noter que l’un de ces tournois a adopté une approche assez différente:

Marseille

Tableau principal des caractères génériques – Gregoire Barrere, Antoine Hoang, Harold Mayot

Caractères génériques qualifiés – Arthur Cazaux, Elliot Benchetrit

Nous partons du bon pied avec les cinq jokers destinés aux jeunes joueurs français prometteurs. Barre et Hoang ont tous deux progressé récemment dans le jeu professionnel, à la fois au niveau Challenger et sur la tournée principale. Mayot, quant à lui, a remporté le titre du simple garçons à l’Open d’Australie, battant son compatriote Cazaux en finale, et Benchetrit vient de décrocher le top 200 pour la première fois de sa carrière.

Rio de Janeiro

Tableau principal des jokers – Fernando Meligeni Alves, Thiago Seyboth Wild, Carlos Alcaraz Garfia

Caractères génériques qualifiés – Mateus Alves, Orlando Luz, Pedro Boscardin Dias

Rien à critiquer ici. L’Open de Rio a remis cinq jokers à de futurs joueurs brésiliens, deux pour le tableau principal et trois pour les qualifications. Le sixième est allé à l’espagnol Alcaraz Garfia, 16 ans, qui a joué un excellent tennis au niveau Challenger et aura la chance d’essayer d’avoir un impact sur ses débuts en tournée.

Delray Beach

Caractères génériques du tableau principal – Jack Sock, Brandon Nakashima, Ryan Harrison

Caractères génériques qualifiés – Stefan Kozlov, Preston Brown

Nakashima semble avoir un avenir exceptionnellement brillant, tandis que Harrison a atteint le 40e rang mondial, mais a souffert de blessures et de forme tardive, tombant à 392e dans le monde en conséquence. Kozlov a manqué de victoires ces derniers temps, mais le joueur de 22 ans, qui a montré une telle promesse à l’adolescence, est encore assez jeune pour suggérer qu’il peut s’établir sur la tournée principale. Mais les deux autres caractères génériques qui ont été distribués à l’Open de Delray Beach sont plutôt difficiles à expliquer.

Preston Brown

C’est la deuxième année consécutive que Brown reçoit un joker de qualification au Delray Beach Open. L’année dernière, il a au moins réussi à se rapprocher de l’Australien Alexei Popyrin qui frappe fort, avant de finalement succomber. Mais si c’est ce qui a encouragé les organisateurs du tournoi à lui donner une deuxième opportunité, ils se sont certainement trompés. Brown a regardé chaque pouce du monde # 1513, un classement auquel il ne peut prétendre, en s’inclinant 2-6 0-6 contre le Britannique Emilio Gomez. Le match a duré un peu moins d’une heure, Brown remportant un maigre six points dans le deuxième set.

Jack Sock

Sock a une reconnaissance de nom. L’Américain a remporté un tournoi Masters 1000 et trois titres du Grand Chelem en double. Mais est-ce suffisant pour justifier l’attribution d’un caractère générique lorsque son approche récente de sa carrière est envisagée? Il a terminé 2017 dans le top 10, mais il a à peine gagné un match en 2018, avant qu’une blessure ne fasse dérailler la première moitié de sa campagne 2019. Mais cela lui a encore donné près de six mois pour tenter de gagner un match en tournée. À moins d’une victoire sur Fabio Fognini à la Laver Cup, il n’a pas réussi dans cette ambition.

Il n’a pas non plus pu décrocher une victoire au niveau Challenger, ce qu’il a tenté à trois reprises au cours du dernier mois de la saison 2019 dans ses efforts pour maintenir un classement ATP. Il était loin d’être suffisamment en forme pour concourir, prenant sa retraite après avoir perdu le premier set lors de deux des trois matches qu’il a disputés. Et son attitude ne semble pas avoir changé entre-temps. Après tout, il a reçu un joker la semaine dernière à l’Open de New York et il a perdu cela, perdant en deux sets contre Marcos Giron.

Cette perte est mise en contexte par le fait que Giron a perdu au deuxième tour contre Ugo Humbert, remportant un seul match. Pourtant, Sock a toujours obtenu une place dans le tableau principal de l’Open de Delray Beach. Il pourrait même obtenir une victoire, avec le champion en titre Radu Albot, son adversaire du premier tour, blessé. Mais il est probablement encore loin de battre le Moldova et s’il se retire, tout perdant chanceux sera sûrement désespéré de jouer à Sock. Ce qui pose la question, pourquoi lui donner un joker?

Suppléants

D’autant plus qu’il y a toute une série de joueurs américains qui auraient pu se voir offrir le joker de Sock à sa place. Les joueurs qui possèdent réellement un classement parmi les 300 meilleurs, tels que:

Mitchell Krueger (jouant aux qualifications de Delray Beach)

Christopher Eubanks

Sebastian Korda

Maxime Cressy

Bjorn Fratangelo

Ulises Blanch

JC Aragone

Noah Rubin (jouant aux qualifications de Delray Beach)

Jenson Brooksby

Donald Young

Thai Son Kwiatkowski

J J Wolf

Michael Mmoh

N’est-ce pas chacun d’entre eux, même Donald Young, dont l’attitude à l’égard des opportunités n’est certes pas la meilleure, n’aurait pas été un meilleur choix?

