Will Smith débute à la recherche d’un film sur Richard Williams, père de Vénus et Serena

La superstar hollywoodienne Will Smith a présenté son nouveau look pour le biopic “King Richard” dans lequel il incarne Richard Williams, le père des superstars du tennis Serena Williams et Venus Williams. Smith est apparu assez méconnaissable lors du tournage de scènes du film.

Smith a été vu avec ses filles à l’écran (Saniyya Sidney, 13 ans, qui joue Vénus et Demi Singleton, 12 ans, qui joue Serena) lors du tournage de scènes sur un court de tennis à Los Angeles le 28 février. Il portait un polo rose, un short cramoisi , des chaussettes et une barbe de sel et de poivre comme son look comme Richard et il semblait qu’il ressemblait beaucoup à Richard Williams des années 90.

Le film met également en vedette Jon Bernthal, qui joue le rôle de l’entraîneur du Williams Micki Rick. Reinaldo Marcus Green réalise le film basé sur la vie de Richard Williams. Pendant ce temps, l’acteur Liev Schreiber a également rejoint le casting du film.

Schreiber jouera l’entraîneur de tennis Paul Cohen, un instructeur célèbre qui a travaillé avec plusieurs grands joueurs de tennis, dont John McEnroe et Pete Sampras, entre autres. Le script a été réalisé par Zach Baylin et décrit l’histoire de Williams, qui a formé ses deux filles à jouer au tennis sans avoir aucune connaissance préalable du sport et les a transformées en vainqueurs du Grand Chelem et n ° mondial.

1 joueurs. Richard a déclaré qu’il avait vu un match professionnel féminin à la télévision et que le vainqueur avait empoché un chèque de plusieurs milliers de dollars, date à laquelle il a décidé de transformer ses filles en joueuses de tennis de classe mondiale.