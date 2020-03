Wimbledon 2007: Le jour où Roger Federer a porté son pantalon à l’envers

Roger Federer a eu une carrière incroyable remplie de nombreux moments incroyables. En dehors de ces moments, il y a eu des moments extrêmement embarrassants. L’un d’eux s’est produit il y a 13 ans lorsqu’il a remporté le titre de Wimbledon 2007.

Quelle chose embarrassante Roger Federer a-t-il fait?

Après avoir remporté son 5e titre à Wimbledon, Roger Federer a changé de costume. Ce costume était extrêmement élégant. Il était blanc et arborait le logo «RF». Tout était parfait sauf une chose – il portait son pantalon à l’envers.

Roger Federer se tenait devant un stade entier et son pantalon était en arrière. Il était extrêmement gêné en parlant de ce qui s’était passé.

“Je suis allé recevoir le trophée, et en descendant, je suis un peu nerveux, et en mettant mes mains dans mes poches, je me rends compte que les poches vont en arrière, je me disais:” Il est trop tard! Je ne peux plus les changer! »

Il essaiera d’oublier cet incident et de regarder la partie positive de cette journée. La partie positive de cette journée a été qu’il a remporté le titre de Wimbledon 2007. Il y a remporté son 5e titre consécutif en battant Rafael Nadal dans un thriller en cinq sets.

Cette partie positive lui rappellera l’époque où il était le joueur le plus dominant du circuit ATP. Cela le motivera à devenir le joueur qu’il était alors et à gagner encore plus de titres. Malheureusement, Il devra attendre un certain temps avant que cela ne se produise.

La pandémie de coronavirus a suspendu la tournée ATP. La tournée reprendra en juin juste à temps pour la saison sur gazon. Ce sera parfait pour Roger Federer car les terrains en herbe sont son point fort. Il visera à remporter son 9e titre à Wimbledon à SW19. Espérons qu’il porte son pantalon de la bonne façon cette fois