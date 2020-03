Wimbledon 2020 est-il la dernière chance de slam pour Roger Federer?

Roger Federer veut défendre son record du Slam contre les attaques de Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le Suisse Maestro mène avec 20 Majeurs, Nadal suit avec 19, Djokovic avec 17. La course du Slam est à un tournant: déjà cette année Nadal pourrait atteindre et battre le record du Federer.

Lors de l’Open de France, l’Espagnol aura la grande chance d’affronter les Slams de son rival et ami. Entre-temps, Federer a subi une intervention chirurgicale au genou droit, ce qui l’éloignera des tournois de février jusqu’au début de son herbe-swing bien-aimée. Et sur les pelouses londoniennes du All England Club, il aura peut-être sa plus grande chance de défendre son royaume contre les assauts de ses deux rivaux.

Ce ne sera pas facile, mais contrairement à Nadal et Djokovic, Federer arrivera à la mi-juin frais et reposé, considérant que l’opération s’est bien passée. Nadal et Djokovic joueront une saison difficile sur terre battue, qui culminera à Roland Garros.

A Wimbledon, Federer devra profiter de l’éventuelle fatigue de ses deux rivaux. Destiny a choisi Wimbledon’s Center Court comme lieu de l’épreuve de force: ici, Roger aura peut-être la dernière chance de sa glorieuse carrière pour mettre une autre distance entre son record et ses poursuivants.

Dernier facteur: au cours des sept dernières années, il a eu deux retours: au cours de la période de deux ans 2014-2015, après le mauvais 2013, et en 2017, après son 2016, sa pire année à ce jour. Dans les deux cas, Federer est très bien revenu sur le terrain, remportant 3 tournois, jouant 7 finales majeures et remportant un total de 22 titres, plus la Coupe Davis 2014. Cela se reproduira-t-il cette année?