Wimbledon 2020, histoire du tennis du Grand Chelem annulé

Situation sans précédent que connaît le monde du tennis en raison de la crise des coronavirus, uniquement assimilable à des événements aussi extrêmes que les guerres mondiales. Les influences sociales, économiques et sanitaires qui sont ressenties ne sont comparables à rien d’autre et le tennis le confirme. Depuis Wimbledon 1945, aucun tournoi du Grand Chelem n’a été annulé. La mesure annoncée par les organisateurs de l’événement britannique marque la onzième annulation de l’histoire de Wimbledon, qui assimile Roland Garros au tournoi de cette catégorie qui a été le plus contraint de ne pas jouer en raison d’un cas de force majeure.

Il convient de préciser avant tout qu’il existe une lacune dans le record du Grand Chelem, correspondant à la Open d’Australie 1986. Cependant, à cette occasion, il n’y a pas eu d’annulation, mais le changement de surface, de l’herbe au terrain dur, a entraîné une modification de l’emplacement temporaire du tournoi (de décembre à janvier), il est donc passé de jouer une édition en décembre 1985 à janvier 1987. C’est ce qui n’engendre aucun vainqueur de l’épreuve australienne en 1986, mais cela ne peut être lié à une annulation. Tous les tournois du Grand Chelem annulés se concentrent en deux phases: celle de la Première Guerre mondiale, entre 1915 et 1919, et celle de la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1945. Cependant, il existe des différences entre tous les tournois.

C’est avec grand regret que l’AELTC a décidé aujourd’hui que les Championnats 2020 seront annulés pour des raisons de santé publique liées à l’épidémie de coronavirus.

Les 134e championnats se dérouleront plutôt du 28 juin au 11 juillet 2021.https: //t.co/c0QV2ymGAt

– Wimbledon (@Wimbledon) 1 avril 2020

Et est-ce US Open Il a continué d’être contesté sans interruption malgré les deux conflits de guerre, car le noyau de la bataille était loin du continent américain. En outre, le Open d’Australie il a maintenu son activité dans les premiers instants des deux guerres, le tournoi étant joué en 1915 et 1940. Par conséquent, jusqu’à ce que l’organisation du tournoi ait annoncé l’annulation de Wimbledon 2020, l’événement britannique avait cessé d’avoir lieu dix fois, tandis que Roland Garros avait connu une annulation de plus; celui produit en 1919, pour n’avoir pas pu se remettre des traces de la guerre dans le temps. Reste à voir si Roland Garros 2020 il peut enfin être célébré ou il élargira la liste des tournois du Grand Chelem annulés. De son côté, l’US Open garde espoir de pouvoir jouer.

Il faut se rappeler que l’événement de New York n’a pas été interrompu depuis sa première édition, en 1881. Par conséquent, il n’y a pas eu de saison dans l’histoire du tennis où aucun Grand Chelem n’ait été joué, et cela ne changera pas. avec le coronavirus après avoir pu jouer normalement le Open d’Australie 2020. Dans le pire des cas, la saison pourrait se terminer avec un seul tournoi de cette catégorie, ce qui ne s’est pas produit depuis 1945, lorsque seul le US Open il a maintenu son activité malgré le conflit guerrier de la Seconde Guerre mondiale. Situation impensable il y a quelques mois que nous vivons, qui ébranle les fondements du sport mondial et provoque des événements historiques tels que l’annulation de Wimbledon 2020.

