Wimbledon a été le meilleur coup pour Roger Federer & Serena Williams

L’ancien joueur de double n ° 1 mondial Mahesh Bhupathi affirme que l’annulation de Wimbledon a été un coup dur pour Roger Federer et Serena Williams, qui auraient pu atteindre des records au All England Club cette année. Federer a remporté un record de 20 titres en simple du Grand Sam, mais est poursuivi par Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui pourraient tous les deux le dépasser dans les années à venir tandis que Serena Williams aurait pu égaler le record de Margaret Court de 24 titres en simple du Grand Chelem à Wimbledon.

S’adressant au Mail Today, Bhupathi a déclaré: “Wimbledon a été la meilleure chance pour les deux d’atteindre des records. Vous n’écrivez jamais la grandeur et les deux le poursuivent. Voyons comment cela se déroule. Les deux n’ont pas joué récemment et sont Frais.

Cela dit, en vieillissant, vous ralentissez certainement, même si c’est un petit pour cent. Il faut attendre et voir ce qui se passera en 2021. “Bhupathi a également déclaré que la fermeture actuelle du tennis affecterait gravement les joueurs les moins bien classés, qui n’ont pas d’économies et de recommandations sur lesquelles s’appuyer.

“Seuls dix pour cent des joueurs des sections masculine et féminine ont des économies et des avenants sur lesquels se rabattre, le reste est constamment à la hauteur des dépenses. La plupart des joueurs de tennis survivent presque chaque semaine.

Les joueurs classés même dans les 50 ou 60 premiers durent du chèque de paie au chèque de paie. Il n’y a absolument aucune zone de confort. Le tennis est un sport très cher dans tous les sens du terme et si vous ajoutez les frais de voyage et ce qu’ils paient à leur personnel de soutien, c’est un gros fardeau.

Dans le tennis, c’est comme ça, au début de l’année, les meilleurs joueurs doivent s’engager auprès de leur personnel de soutien (entraîneur, physio, etc.) et les paiements sont comme 2 lakhs $ par an. Ce que le joueur gagne, peu importe, il dépensera ce qui a été engagé envers le personnel de soutien.

Tout au long de leur carrière, ils voyagent et il n’y a vraiment aucune garantie. Ce n’est pas comme les autres professions où vous avez un emploi et pouvez bénéficier d’une réduction de salaire. Au tennis, vous jouez et gagnez si vous gagnez. La situation est maintenant très mauvaise et il n’y a aucun plan de secours. “

Bhupathi espérait que les administrateurs de tennis proposeraient une sorte de plan pour aider les joueurs. “Il doit y avoir une sorte de plan en place qui peut aider les joueurs à se maintenir ou vous pouvez voir de nombreuses carrières se terminer.”