Wimbledon a une assurance pandémie

En attendant de connaître la décision finale que prendra Wimbledon, tout indique que le tournoi de Londres sera suspendu en raison du coronavirus. Contrairement aux autres tournois du Grand Chelem, Wimbledon Il dispose d’une assurance contre les pandémies, qui couvrirait les pertes liées à la vente de billets et aux droits de télévision. Dans des situations normales, le tournoi britannique génère généralement un peu plus de 250 millions de livres sterling par an, avec un bénéfice d’environ 4,5 millions de livres sterling.

.