Wimbledon annulé, mais l’USTA prévoit toujours d’accueillir l’US Open comme prévu

L’USTA a déclaré qu ‘”en ce moment, l’USTA prévoit toujours d’accueillir l’US Open comme prévu, et nous continuons à affiner les plans pour organiser le tournoi”, même si les championnats de Wimbledon ont été annulés pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’USTA a publié la déclaration suivante: “Nous comprenons les circonstances uniques auxquelles est confronté le All England Lawn and Tennis Club et le raisonnement derrière la décision d’annuler les Championnats de Wimbledon 2020. Pour le moment, l’USTA prévoit toujours d’accueillir l’US Open comme prévu, et nous continuons à affiner les plans pour organiser le tournoi.

L’USTA surveille attentivement l’environnement en évolution rapide entourant la pandémie de COVID-19 et se prépare à toutes les éventualités. Nous comptons également sur le groupe consultatif médical de l’USTA ainsi que sur les responsables gouvernementaux et les responsables de la sécurité pour nous assurer que nous comprenons le mieux possible cette situation fluide.

Dans tous les cas, toutes les décisions prises par l’USTA concernant l’US Open seront prises avec la santé et le bien-être de nos joueurs, de nos fans et de toutes les autres personnes impliquées dans le tournoi. “L’US Open devrait se tenir à New York. du 24 août au 13 septembre de cette année.

L’Espagnol Rafael Nadal est la championne en titre masculine en titre et la Canadienne Bianca Andreescu est la championne en titre féminine en simple. Hormis Wimbledon, les tournées ITF, ATP & WTA ont également annoncé que tous les événements des tournées avaient été annulés jusqu’au 13 juillet.

