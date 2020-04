Wimbledon Annulée pour la première fois depuis 1945; ATP WTA suspendu jusqu’en juillet

Wimbledon 2020 n’est plus, les illustres championnats de tennis annulés pour la première fois depuis 1945, la Grande-Bretagne et le reste du monde subissant la période la plus perturbatrice depuis la Seconde Guerre mondiale en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19.

La décision n’était pas inattendue, le tennis étant peut-être le plus soumis à la pression de tous les sports autour des voyages et pays par pays, les conditions et les restrictions, mais c’est toujours une énorme déception pour les fans de tennis du monde entier, et en particulier ceux du Royaume-Uni et d’ailleurs qui avaient déjà fait leur prévoit d’assister physiquement au tournoi qui devait commencer le 29 juin. La couverture d’assurance pandémie unique de Wimbledon a certainement facilité la décision, car le tournoi a beaucoup moins à perdre financièrement avec l’assurance que de nombreux autres événements sportifs mondiaux de même envergure.

La décision de Wimbledon a été prise en même temps que le reste des instances dirigeantes du tennis professionnel. L’ATP et la WTA ont immédiatement annoncé que la suspension du tennis professionnel se prolongerait au moins le 13 juillet 2020 et que toute la saison sur gazon a été annulée sans exception, y compris d’autres tournois en Grande-Bretagne et en Europe tels que Majorque, Espagne et Halle, Allemagne, de même. les Jeux olympiques ont déjà été reportés à 2021. C’est un jour triste pour le sport, dans ce qui est déjà un moment triste pour le monde en raison de cette urgence de santé publique internationale.

De grandes décisions restent à venir alors que le monde du tennis réfléchit à son avenir et à quoi ressemblerait un redémarrage du jeu professionnel à n’importe quel niveau. Un certain nombre de tournois qui ont un soutien financier limité sont actuellement dans une situation précaire, toujours obligés de payer certaines de leurs dépenses, mais sans revenus provenant d’une annulation, et il est fort possible que certains de ces tournois ne reviennent pas l’année prochaine, ou voyez leurs licences vendues dans de nouveaux endroits à travers le monde.

Les joueurs souffrent également, ceux qui grignotaient déjà des revenus limités en raison de leur classement inférieur ont été soumis à une pression financière inattendue.Beaucoup de ces joueurs demandent un soutien financier aux instances dirigeantes du tennis afin qu’ils puissent continuer à jouer professionnellement lorsque le sport reprend.

La toile de fond de tout cela est un ensemble de déclarations inquiétantes du chef de Tennis Australia Craig Tiley qui a suggéré que le tennis professionnel pourrait ne pas revenir du tout en 2020 et pourrait voir le reste de la saison annulé. De .: “Mon opinion personnelle est que je pense que le retour du tennis cette année va être difficile”, a déclaré Tiley au Sydney Morning Herald et à The Age.

«Cela dépend des voyages mondiaux, et je pense que c’est probablement la dernière chose qui va revenir. Je pense que les sports à vocation nationale sont en position de force et les sports à vocation mondiale sont plus difficiles. »

Tiley fait partie des dirigeants d’entreprises les plus influents du tennis, et il est peu probable qu’il n’offre que sa propre opinion sans preuves.

