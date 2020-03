Wimbledon décidera en avril d’annuler le tournoi

Nouvelles importantes qui peuvent se produire, mais qui ne sont pas inattendues. La célébration de Wimbledon il ne tient qu’à un fil, surtout après la suspension des Jeux olympiques en raison de la pandémie de coronavirus, qui ne cesse de croître et de se propager. Selon ce que The Guardian a appris, le tournoi britannique décidera la semaine prochaine de ce qu’il fera du tournoi, l’annulation survolant le All England Lawn Tennis Club.

Le tournoi, qui aurait déjà supposé que jouer à huis clos est totalement inabordable en raison de toutes sortes de facteurs liés à la santé et au sport, a fixé une «date limite» pour décider de ce qui arrivera au tournoi. Le Royaume-Uni étant au milieu d’un scénario politique et sanitaire encore plus incertain que celui de certains de ses voisins européens, les compétitions sportives qui se tiendront en été dépendent largement de ce qui se passe à la fois au niveau sanitaire et politique.

Bien que la suspension des Jeux Olympiques ouvre plus de dates pour que Wimbledon puisse bouger et être retardée, la mentalité a changé chez les directeurs d’organisations et de tournois, depuis que la compétition est passée à l’arrière-plan, d’où les Jeux eux-mêmes qui ont voulu anticiper et donner pour annulé un événement aussi énorme. Et il ne semble pas que Wimbledon ait la scène ou la possibilité de tenir le tournoi normalement. La situation semble être en avance.

La planification d’urgence sur laquelle Wimbledon travaille a commencé il y a longtemps, avec des scénarios en discussion, y compris le report, l’annulation et le jeu à huis clos ou dans un format différent, mais ceux-ci ont été réduits en fonction des mises à jour. Une autre source consultée par ESPN a fait remarquer qu’il est peu probable de prendre la place des Jeux Olympiques, étant donné que les niveaux de lumière solaire ne seront pas idéaux pour la pelouse, un facteur qui conditionne grandement l’entretien d’une surface qui elle a besoin, bien plus que les autres, d’un climat et d’une période de l’année très particuliers, l’empêchant de bouger sur le calendrier comme l’a fait Roland Garros.

