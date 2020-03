“Wimbledon” désespéré “pour éviter l’annulation du coronavirus”, déclare un joueur britannique

Le coronavirus a semé la confusion dans les calendriers des tournées ATP et WTA. Le cas le plus connu est représenté par Roland Garros, contraint de se déplacer par les organisateurs du tournoi français sans aucune consultation. Quant à Wimbledon, le comité organisateur a convoqué une réunion la semaine prochaine pour décider quoi faire.

L’hypothèse de portes fermées est résolument rejetée, il reste donc deux hypothèses: appel ou annulation du tournoi. Jamie Murray a déclaré que Wimbledon était «désespéré» pour aller de l’avant avec les Championnats 2020 cet été.

“Je ne sais pas combien de temps ils ont pu le repousser”, a déclaré Murray à la BBC Scotland. «Ils veulent désespérément que leur événement se déroule, il reste encore plus de trois mois et beaucoup de choses peuvent changer pendant cette période. Pour eux, l’optique n’a pas forcément fière allure, je suppose, s’il y a des événements sportifs partout dans le monde qui sont annulés et qu’ils essaient de faire les choses.

Il y a beaucoup d’autres parties prenantes, beaucoup d’autres tournois à considérer. Même des choses comme la lumière du jour pour le tournoi. Une fois le tournoi remis, il y a de moins en moins de lumière du jour. Lorsque vous jouez à Wimbledon normalement, vous pouvez jouer jusqu’à 10 heures du soir ».

“Je parcours le monde depuis 15, 16 ans peut-être plus longtemps”, a-t-il ajouté. “C’est un grand changement de mentalité. Se faire dire que vous pourriez être à la maison pendant quatre, cinq mois – je ne me plains pas trop.

J’espère juste que tout le monde prendra les plus grandes précautions possibles. Personne ne sait vraiment quand nous allons revenir sur le terrain et être en mesure de concourir, que ce soit derrière des portes closes, ce que je ne pense pas que quiconque veuille vraiment ».