Wimbledon devrait payer environ 100 millions de livres sterling d’assurance

Le All England Club aurait une assurance couvrant les maladies infectieuses et Wimbledon est en train de soumettre une réclamation qui pourrait leur rapporter environ 100 millions de livres sterling pour le paiement de l’annulation du coronavirus, selon le Times.

Les inquiétudes suscitées par la maladie du SRAS en 2003 ont incité le All England Club à prendre des mesures supplémentaires en demandant l’insertion d’une clause relative au virus dans sa police d’assurance. La semaine dernière, l’AELTC a annoncé qu’elle tiendrait une réunion d’urgence du conseil cette semaine pour discuter de l’avenir de Wimbledon et une annulation ou un report étaient de réelles options.

Ce mercredi, les pires craintes sont devenues réalité alors que les responsables de Wimbledon ont consulté les représentants de l’ATP, de la WTA et de l’ITF et ont décidé de suspendre The Championships en raison de l’épidémie de coronavirus. L’événement de tennis le plus grand et le plus prestigieux du monde ne se tiendra pas pour la première fois depuis 1945.

“C’est avec grand regret que le conseil d’administration du All England Club (AELTC) et le comité de gestion des championnats ont décidé aujourd’hui que les championnats 2020 seront annulés en raison de problèmes de santé publique liés à l’épidémie de coronavirus.

Les 134e championnats se dérouleront plutôt du 28 juin au 11 juillet 2021 “, a déclaré Wimbledon dans un communiqué publié.” Le plus important dans notre esprit a été la santé et la sécurité de tous ceux qui se sont réunis pour que Wimbledon se produise – le public dans le Royaume-Uni et visiteurs du monde entier, nos joueurs, invités, membres, personnel, bénévoles, partenaires, entrepreneurs et résidents locaux – ainsi que notre responsabilité plus large envers les efforts de la société pour relever ce défi mondial de notre mode de vie.