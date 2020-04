Wimbledon donne une lueur de joie aux fans qui avaient des billets pour le tournoi de cette année

Les fans de tennis qui avaient obtenu des billets pour les championnats de Wimbledon de cette année auront la possibilité d’acheter des billets pour le tournoi 2021, ont confirmé tous les chefs du Club d’Angleterre.

Ce qui devient l’annulation inévitable de Wimbledon a été confirmé mercredi, avec des joueurs de tennis et des fans du monde entier exprimant leur tristesse alors que les Championnats ont été annulés pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pourtant, il y a une lueur de lumière au milieu du désespoir de la crise des coronavirus, tous les fans qui avaient obtenu des billets lors du scrutin annuel de Wimbledon devraient maintenant avoir la possibilité d’acheter des billets pour l’événement de l’année prochaine.

“Comme mentionné dans la déclaration publique, nous vous rembourserons l’achat de votre billet”, a lu un e-mail à ceux qui ont déjà payé leur billet.

«Comme vous pouvez le comprendre, alors que l’équipe de la billetterie continue d’être opérationnelle, nous travaillons à distance conformément aux restrictions gouvernementales, et cela peut donc nous prendre un certain temps. Nous apprécions votre patience et vous demandons de ne pas nous contacter pendant que nous travaillons à travers le processus de remboursement.

«Nous apprécions également que l’obtention d’un billet pour les Championnats puisse être une expérience unique. Nous sommes heureux de confirmer que vous aurez la possibilité d’acheter des billets pour le même jour et le terrain pour les Championnats 2021. Nous vous contacterons en temps opportun pour confirmer le calendrier de ces offres, mais cela devrait suivre un schéma similaire à la distribution de nos offres chanceuses cette année.

«Nos efforts seront désormais concentrés sur la contribution à la réponse d’urgence et le soutien aux personnes touchées par la crise des coronavirus. Nous avons pris contact avec les autorités locales de Merton et Wandsworth ainsi qu’avec le NHS pour offrir nos installations et toute autre assistance possible, y compris du matériel, et nous distribuons des vivres grâce à notre partenariat avec City Harvest.

«Grâce à notre organisme de bienfaisance, la Fondation Wimbledon, nous offrons un soutien au sein de nos communautés locales, et plus largement à la population de Londres et du Royaume-Uni grâce à des dons à la Croix-Rouge britannique, partenaire caritatif d’intervention d’urgence de la Fondation.»

Les chefs de Wimbledon devraient absorber une grande partie des pertes financières résultant de l’annulation du tournoi avec des polices d’assurance qui entreront désormais en vigueur, mais la baisse des revenus sera un coup dur pour la Lawn Tennis Association, qui se réconcilie également avec la l’annulation de leurs épreuves sur gazon, dont les championnats Fever-Tree au Queen’s Club en juin.

Il doit également y avoir un point d’interrogation sur les finales ATP de fin d’année en novembre, dans ce qui devrait être la dernière course de l’événement à Londres avant un déménagement à Turin en 2021.

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.