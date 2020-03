Wimbledon et d’autres tournois sur gazon “restent sur le calendrier comme prévu à ce moment”

Wimbledon et le reste des tournois sur gazon se déroulent toujours comme prévu, mais le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, admet qu’ils doivent garder toutes leurs options ouvertes.

Les calendriers sportifs à travers le monde ont été perturbés par la pandémie de coronavirus et les officiels du tennis ont choisi de suspendre tous les tournois jusqu’au 7 juin.

Gaudenzi, cependant, admet qu’ils ne sont pas sûrs à 100% si le Tour reprendra le 8 juin car il s’agit d’une «situation en évolution».

“Malheureusement, les répercussions de la pandémie de COVID-19 se font sentir dans tous les domaines de la société, ainsi que par nos joueurs, nos tournois et le Tour”, a-t-il déclaré à ATPTour.com. «C’est plus grand que n’importe quel sport. La situation actuelle soulève de nombreuses questions avec lesquelles nous sommes très sensibles et nous travaillons dur pour évaluer toutes les options.

«Notre capacité à prendre des mesures de soutien sera mieux guidée une fois que nous connaîtrons la durée de la crise et la date de reprise du Tour, ce qui reste inconnu pour le moment. Il s’agit d’une situation en constante évolution qui nécessitera un temps considérable à traiter dans les semaines et les mois à venir, et nous devons éviter de prendre des décisions précipitées sans savoir d’abord quand la crise prendra fin. Comprendre toute la durée et l’ampleur de cette crise sera essentiel pour faire face à toute mesure liée à ses répercussions. »

La saison sur terre battue a déjà été anéantie alors que Jeux olympiques de Tokyo 2020 a été reportée à l’année prochaine, mais les responsables espèrent que la campagne sur gazon se poursuivra comme prévu, Wimbledon conservant sa place du 29 juin au 6 juillet.

“Nous continuons d’évaluer toutes les options liées à la préservation et à la maximisation du calendrier en fonction des différentes dates de retour pour le Tour”, a déclaré le chef de l’ATP.

«Il va sans dire qu’une pleine coopération avec les autres organes directeurs est essentielle. Nous sommes en discussion étroite avec tous les événements sur le terrain et ils restent sur le calendrier comme prévu pour le moment.

“La réalité est que cette situation évolue rapidement et il n’y a pas d’autre option que de prendre cela au jour le jour et semaine par semaine.”

