Wimbledon n’exclut pas l’annulation du coronavirus, affirmant que «c’est une situation en constante évolution»

Les organisateurs de Wimbledon «continuent de planifier» le tournoi – qui doit se dérouler du 29 juin au 12 juillet – mais ont reconnu qu’il reste «une situation en constante évolution» en raison de l’incertitude entourant l’épidémie de coronavirus.

L’Open de France, initialement prévu pour mai, a laissé tomber mardi une bombe de programmation lorsqu’il a reprogrammé pour septembre plutôt que d’annuler.

C’est une décision qui a été foudroyée par la communauté du tennis, et Wimbledon a pris des mesures pour assurer aux gens qu’elle n’envisage actuellement pas de faire de même.

Richard Lewis, directeur général du All England Lawn Tennis and Croquet Club, a déclaré: «Au cœur de nos décisions se trouve notre engagement envers la santé et la sécurité de nos membres, de notre personnel et du public, et nous sommes reconnaissants envers le le gouvernement et les autorités de santé publique pour leurs conseils et leur soutien.

«Bien que nous continuions de planifier les Championnats en ce moment, cela reste une situation en constante évolution et nous agirons de manière responsable, dans le meilleur intérêt de la société en général.

«Nous remercions tous nos membres, notre personnel, nos joueurs, nos partenaires, nos sous-traitants et le public pour leur patience et leur confiance alors que nous continuons à naviguer dans ce défi mondial sans précédent.»

