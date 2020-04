Wimbledon offre des installations au NHS et au London Resilience Partnership

Bien que la plupart se soient concentrés sur les nouvelles de mercredi selon lesquelles le All England Club avait annulé Wimbledon pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la déclaration publiée par le Club contenait également des détails sur les efforts de Wimbledon pour aider la Grande-Bretagne à lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le Club a déclaré qu’il offrait ses installations au NHS et au London Resilience Partnership et qu’il distribuait également du matériel médical et fournissait un soutien financier, entre autres efforts. Dans la déclaration publiée mercredi par le Club, Richard Lewis CBE, directeur général d’AELTC, a déclaré: «Nos efforts seront désormais concentrés sur la contribution à la réponse d’urgence et le soutien aux personnes touchées par la crise des coronavirus.

Nous avons commencé à distribuer du matériel médical et avons proposé l’utilisation de nos installations au NHS et au London Resilience Partnership, la collection d’agences de Londres qui luttent contre COVID-19. Nous travaillons avec les autorités locales de Merton et Wandsworth, en particulier sur la distribution de nourriture, et nous distribuons des vivres grâce à notre partenariat avec City Harvest.

Notre organisme de bienfaisance, la Fondation Wimbledon, offre un soutien financier à nos communautés locales grâce à notre partenariat avec la London Community Foundation, et plus largement à la population de Londres et du Royaume-Uni grâce à notre partenariat avec la Croix-Rouge britannique, l’organisme caritatif d’intervention d’urgence de la Fondation. “

Le All England Club avait déjà été utilisé à des fins nationales. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a forcé l’annulation de Wimbledon, car la défense civile et le personnel militaire ont remplacé les joueurs de tennis d’élite au sein du All-England Club.

Aux États-Unis, le Billie Jean King National Tennis Center, le site de l’US Open, est déjà en cours de conversion en un hôpital de fortune de 350 lits pour alléger la surcharge des hôpitaux de New York pendant la crise actuelle.

Les responsables de la santé en Grande-Bretagne espèrent éviter une surcharge sur le NHS comme ils l’ont vu sur les systèmes de santé en Italie et en Espagne.