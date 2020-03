Wimbledon pourrait être annulé par le coronavirus en 2020

Rien n’est plus fou de la pandémie du coronavirusne pense même pas que l’édition Wimbledon 2020 peut être suspendu. Avec la tournée sur terre battue partiellement annulée et Roland Garros dans le doute, même les plus optimistes commencent à envisager la possibilité que la crise sanitaire dure dans le temps et provoque un chaos absolu dans le calendrier du tennis. Il y a quelques jours, Guy Forget, directeur du Grand Chelem français, a réfléchi sur les options qui pourraient remettre en cause la célébration de la même chose, et quelques jours plus tard, il a divulgué une information fournie par Daily Mail qui montre quelle est la position de Wimbledon Concernant une situation grave qui va s’étendre avec le temps.

Le caractère social et historique de All England Lawn Tennis Club Il fait percevoir le rendez-vous annuel comme une vitrine sur le monde et une représentation fidèle d’un style de monde qu’ils s’efforcent de préserver dans le temps. C’est ce qu’ils semblent avoir soutenu lors d’une réunion tenue la semaine dernière avec les institutions gouvernementales britanniques, Paul Davies, directeur de la communication du tournoi. S’il est vrai qu’il est temps de récupérer, puisque le tournoi commence le 29 juin, de nombreux scénarios sont déjà envisagés, et davantage face à la politique plutôt passive de Boris Johnson et de son cabinet.

Des progrès remarquables sont attendus de coronavirus dans un avenir proche sur le territoire britannique et l’organisation de Wimbledon semble avoir une position claire. La décision finale sera prise dans quelques mois et en étroite collaboration avec le gouvernement, mais ils ont déjà clairement indiqué qu’ils préféraient annuler le tournoi plutôt que de le jouer sans public. Les organisateurs souscrivent chaque année une assurance qui leur permet de rembourser l’argent du billet à tous les acheteurs et de percevoir ce montant auprès de l’assureur, mais uniquement en cas d’annulation. C’est ce qui a peut-être également alimenté cette volonté beaucoup plus grande de prendre une décision ferme et de ne pas jouer sans public, car ils ont peut-être dû rendre des billets aux acheteurs, mais avec un énorme gaspillage d’argent car ils ne l’ont pas fait. Ils pourraient utiliser la police d’assurance contractuelle. Il faudra être attentif à ce qui se passera dans les prochains mois, mais il est important de garder à l’esprit cette position initiale du Grand Chelem britannique.

