Wimbledon prêt à rembourser ses billets en cas d’annulation

Wimbledon reste actif pour le moment, mais sera prêt à rembourser les billets au cas où l’événement du Grand Chelem serait annulé en raison de l’épidémie de coronavirus, selon inews.co.uk. Le rapport indique que Wimbledon sera en mesure d’offrir des remboursements aux détenteurs de billets et aux propriétaires de débentures si l’épidémie de coronavirus les oblige à annuler le tournoi.

Plusieurs organisateurs sportifs et sociétés de télévision de tout le pays ont rencontré lundi des responsables du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports pour discuter de l’impact potentiel du coronavirus sur leurs événements. La réunion a eu lieu quelques heures après l’annulation du BNP Paribas Open à Indian Wells pour la même raison, ce qui en fait l’un des événements sportifs les plus prestigieux à ce jour.

S’adressant à la BBC, le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré qu’ils ne envisageaient pas actuellement d’annuler ou de reporter des événements. “J’étais à Twickenham [for England v Wales] avec le Premier ministre [on Saturday]. Il y avait une énorme foule de gens là-bas.

Il n’y a aucune raison pour que les gens n’assistent pas à ces événements. Il est très prématuré de parler de choses comme ça. “Bien que le tournoi d’Indian Wells ait été annulé, les organisateurs de l’Open de Miami, qui est le prochain tournoi du calendrier du tennis, ont déclaré qu’ils organiseraient le tournoi comme prévu.

Après cela, la tournée de tennis se déplace en Europe pour la saison de terre battue et les grands tournois devraient se tenir en Italie, à Monte-Carlo et en Allemagne avant le tournoi de tennis Open de France du Grand Chelem fin mai à Paris qui est suivi par le événements sur le terrain en Allemagne et au Royaume-Uni.