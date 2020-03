Wimbledon sera annulé en 2020 en raison d’un coronavirus selon Dirk Hordoff

Le monde est confronté au plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale dans la lutte contre coronavirus et le sport reste l’un des points forts. L’avancée de la pandémie mondiale dans toutes les parties du globe et la difficulté de la gérer provoquent une vague de suspensions d’événements historiques dont la prochaine victime pourrait être Wimbledon 2020. Les organisateurs du tournoi ont annoncé la semaine dernière que le mercredi 1er avril serait le jour choisi pour confirmer s’il avait été joué ou annulé, excluant la possibilité de le reporter à une autre date en raison des besoins particuliers de l’herbe en termes de température, de précipitations et heures de lumière.

Avec la reprise des circuits ATP et WTA prévue pour le 7 juin, l’expansion du coronavirus en Grande-Bretagne rend difficile la réalisation de ces prévisions et beaucoup préviennent déjà qu’il ne sera pas joué dans le All England Lawn Tennis Club. Le dernier d’entre eux a été Dirk hordoff, Président de la Fédération allemande de tennis, dont le poste lui vaut un crédit dans ses pronostics. “Je suis impliqué dans les principales institutions du pouvoir dans le monde du tennis et je peux dire que Wimbledon est annulé. Je n’en doute pas, c’est la seule décision qui puisse être prise à ce moment et il ne manque que la confirmation officielle mercredi”, précise Hordoff. dans une interview pour L´Equipe.

“Il est impossible d’imaginer qu’avec la situation actuelle, nous aurons dans trois mois seulement un événement qui réunira des milliers de personnes du monde entier. Le problème ne sera pas suffisamment résolu tant qu’il n’y aura pas de réponse mondiale et trouver un traitement efficace ou un vaccin. La situation s’est peut-être améliorée au cours de l’été, mais pas au point de pouvoir organiser un tel tournoi “, a-t-il déclaré avant de répondre aux effets que cela aurait. “Cela devrait provoquer une décision du ATP et WTA de jouer toute la tournée de terre battue en octobre. Il est impossible de penser que Wimbledon il pourrait être joué à une autre date en raison des particularités du tournoi “, a-t-il déclaré.

De plus, il a expliqué pourquoi le tournoi britannique ne devrait pas subir trop d’annulations. “L’organisation a bien fonctionné et a été suffisamment prévoyante pour assurer contre une pandémie. Cela devrait minimiser l’impact économique d’une suspension et c’est un tournoi suffisamment puissant pour pouvoir soutenir financièrement un an sans jouer”, a déclaré un homme. qui a lourdement accusé Roland Garros et le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli. “Ce n’est pas la manière typique de faire les choses pour les Français ou pour le tournoi, mais pour Bernard. Il a paniqué en raison des élections à la présidence de la FFT qu’il a l’an prochain et a voulu être le protagoniste. Maintenant, il le voit Il a été laissé seul, pas même l’ITF ne le soutient “, a-t-il déclaré avant d’être optimiste.

“La chose la plus importante en ce moment est la santé des gens. Il va être impossible pour les gens de voyager d’un tournoi à l’autre à court terme, il est donc temps de penser à autre chose que le tennis. Le sport est financièrement sain , Je ne pense pas qu’un sponsor retirera clairement son soutien et je pense qu’aucun joueur dans le top 100 n’aura de problèmes de liquidité économique, même s’il n’est pas joué pendant le reste de la saison “, a-t-il déclaré. Dirk hordoff dans les déclarations qui apporteront de la colle et soulèveront des cloques Wimbledon et Roland Garros.

