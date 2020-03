“Wimbledon sera annulé mercredi, pas d’autre solution”

Jusqu’à présent, la pandémie de coronavirus a fait plus de 34 000 morts dans le monde, mettant la planète entière en suspens et annulant tous les événements sportifs. Après Dubaï, Acapulco et Santiago, nous avons eu le week-end de la Coupe Davis au début du mois de mars et ce furent les derniers matchs officiels du circuit ATP probablement depuis longtemps, les organisateurs devant annuler Indian Wells et Miami et envoyer les joueurs à leurs maisons.

Peu de temps après, l’ATP a annoncé une pause qui durerait au moins jusqu’à la deuxième semaine de juin, emportant toute la balançoire printanière sur terre battue et espérant obtenir de l’action pendant les tournois sur gazon. Néanmoins, la situation actuelle en Europe occidentale et dans le reste du monde laisse peu d’espoir quant au redémarrage de la saison de tennis dans un avenir proche, avec Roland Garros espérant programmer sa Major en septembre et Wimbledon qui a été suspendu.

Le vice-président de la Fédération allemande de tennis, Dirk Hordorff, a accordé une interview à Sky Sport, ne doutant pas que l’événement au All England Club sera annulé mercredi, la qualifiant de bonne décision car il n’y a pas d’autre option pour le moment.

Se tenant comme le plus ancien major qui a débuté en 1877, Wimbledon n’avait pas eu lieu seulement dix fois pendant les années de guerre entre 1914-18 et 1940-45, commençant tout en 1946 et servant de festival de tennis tout au long de l’ère Open.

“Wimbledon a déclaré qu’ils auront un conseil d’administration mercredi et qu’ils prendront la décision finale là-bas. Je suis également impliqué dans les organes de l’ATP et de la WTA. Les dispositions nécessaires ont déjà été prises et Wimbledon devrait être annulé mercredi. ne fait aucun doute à ce sujet.

Cela est nécessaire pour la situation actuelle. Il est totalement irréaliste d’imaginer qu’avec les restrictions de voyage que nous avons actuellement, un tournoi international de tennis avec des centaines de milliers de personnes du monde entier aurait lieu. C’est impensable. ”