“Wimbledon souffle” un cauchemar “pour Roger Federer”, dit l’ancien numéro 1 britannique

L’annulation officielle de Wimbledon en raison de la pandémie qui a touché le monde entier est arrivée mercredi. L’ancienne n ° 1 britannique Annabel Croft pense que cette décision est un coup dur, surtout pour Roger Federer et Andy Murray.

Le phénomène suisse avait l’intention de racheter la décevante brûlure de l’an dernier, quand il a été contraint de s’incliner devant Novak Djokovic après avoir perdu deux balles de match en finale. La finale 2019 était leur troisième rencontre sur le court central pour la finale des championnats et leur quatrième match au total dans ce tournoi.

La plupart des analystes ont estimé que Federer avait dominé Djokovic pendant la majeure partie du match (Djokovic a déclaré que “Federer était le meilleur joueur pendant la majeure partie du match”), mais en raison de la victoire de Djokovic aux points critiques, à savoir lors des bris d’égalité des premier, troisième et cinquième sets, Djokovic était capable de gagner le match en cinq sets.

À 4 heures et 57 minutes, le match a été leur plus longue rencontre dans un tournoi et la plus longue finale en simple des messieurs de Wimbledon dans l’histoire. Le match a été décrit comme contenant “un drame incroyablement captivant” et étant à la fois hypnotisant et “étrangement hypnotisant”, Djokovic qualifiant sa victoire d ‘”irréelle”.

“Combien de fois encore Roger Federer peut-il raisonnablement tenter de gagner Wimbledon?” Demanda Croft dans le miroir. «Et si l’Open de France a lieu plus tard dans l’année, cela profite à Rafael Nadal plus que quiconque.

Et puis vous regardez Serena Williams et sa meilleure chance de gagner un autre chelem est sur le terrain de Wimbledon, ce qui la touche également. Elle a maintenant 38 ans et a fondé une famille. Il y a tellement de scénarios et de points d’interrogation différents.

Et Andy Murray va rater un autre Wimbledon. Ça va lui faire tout repenser aussi. C’est un cauchemar ».