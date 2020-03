Wimbledon veut garder le différend du tournoi

Après l’annonce du report de Roland Garros jusqu’en septembre, l’un des principaux tournois de la scène tennis a répondu avec un message de calme et de prudence. La AELTC a publié une déclaration dans laquelle il fait confiance au différend Wimbledon dans les délais, mais qui soutient une surveillance continue de la situation des coronavirus en coordination avec les autorités sanitaires. De plus, il annonce la fermeture du Musée, des visites et des magasins, tandis que les installations extérieures du All England Tennis Club resteront ouvertes pour le moment.

L’AELTC continue de surveiller la situation des coronavirus et d’y répondre, en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes.

Bien que nous continuions de planifier les Championnats en ce moment, cela reste une situation en constante évolution. Https: //t.co/Tc4fSuPs9Z

– Wimbledon (@Wimbledon) 17 mars 2020

.