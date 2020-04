Winston-Salem Open suit la situation, espérant organiser l’événement cet été

La pandémie de coronavirus a provoqué la tourmente la plus importante dans le monde du tennis à l’ère Open, annulant chaque tournoi depuis Indian Wells et gardant les joueurs chez eux. Dans le meilleur des cas, nous pourrons de nouveau regarder le tennis dans la deuxième partie de juillet, mais cela ne semble pas être une véritable option pour le moment, de nombreux tournois annulant l’édition de cette année ou essayant d’obtenir une autre date dans le calendrier en septembre ou octobre.

L’Open de Winston-Salem devrait avoir lieu dans la dernière semaine d’août, juste avant l’US Open, prêt à accueillir l’événement à l’Université de Wake Forest pour la dixième fois. Pour le moment, ils ne peuvent que suivre les nouvelles des organisations de santé, du gouvernement, de l’USTA et de l’ATP, travaillant toujours dur pour organiser le tournoi en quatre mois mais mettant les problèmes de santé avant tout.

“Nous savons qu’il y a des questions quotidiennes dans votre vie, dans vos communautés et dans le monde entier. Nous voulons donc être aussi communicatifs que possible en raison des nombreuses incertitudes causées par la pandémie de COVID-19. Les organisations régissant le tennis professionnel travaillent en collaboration et de manière proactive pour prendre des décisions clés liées au retour de ce grand jeu dans le paysage sportif.

Tout d’abord, le processus priorise la sécurité et la santé des joueurs et des fans. Dans le cas de l’Open de Winston-Salem 2020, qui fait partie de la saison d’été sur terrain dur connue sous le nom de US Open Series, le conseil d’administration et le personnel continuent de planifier le tournoi de cette année.

Certes, nous sommes dans un schéma d’attente car les données changent fréquemment et de nouvelles tendances vont émerger au cours des 30 à 45 prochains jours. Nous surveillerons attentivement cette situation en évolution et son impact potentiel sur notre événement. Nous prévoyons de prendre une décision définitive au début de juin au plus tard, après avoir consulté des experts en santé publique, les agences gouvernementales concernées, l’ATP et nos partenaires de l’US Open Series.

Votre patience avec nous alors que nous naviguons sur ce territoire inexploré est grandement appréciée. Nous espérons que vous restez tous à la maison, en sécurité et en mesure de rester en bonne santé. ”