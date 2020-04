Winston Salem Open TD: toujours optimiste quant à la poursuite de l’été tel que nous le connaissons

Jeff Ryan, le nouveau directeur du tournoi de l’ATP Winston Salem Open, se dit optimiste quant à la poursuite de la saison estivale sur circuit dur, mais affirme que toutes les discussions sont pour le moment hypothétiques. Dans une interview au Winston Salem Journal, Ryan déclare: “Je pense que tout est hypothétique en ce moment.

Je pense que ce sont des questions (annulation ou report) qui sont posées à tous les tournois. Quelle est la possibilité de ce changement ou de ce changement? Je suis toujours optimiste quant à la poursuite de l’été tel que nous le connaissons.

Ça a été un moment comme je n’en ai jamais vu. Je sais que c’est évident, mais je suppose que ce qui est intéressant, c’est que la première fois que j’ai travaillé avec Don (Flow) à Winston-Salem, c’était avec la Coupe Davis (en 2001) et avec ce qui s’est passé avec le 11 septembre et cela nous a amenés à fermer et reporter pour la majeure partie d’un mois ou six semaines.

Ce qui a été le plus difficile avec la pandémie, c’est que je devrais dire parce que je fais partie des Jeux Olympiques avec le tennis voit la décision de reporter les Jeux Olympiques. “Ce sera la première fois que Ryan sera le directeur du tournoi de l’événement, qui travaille également avec l’USTA, et se réjouit de la première édition.

“Je dirais que rejoindre la communauté. Je me suis toujours senti très bien accueilli là-bas lorsque j’ai rencontré Don Flow pour la première fois et travaillé sur la Coupe Davis, c’était au début de ma carrière à l’USTA, mais je pouvais dire alors que ça allait être Un super endroit.

J’ai hâte d’être membre de la communauté du tennis. Mais au-delà du tennis, je voyage beaucoup, mais c’est l’occasion pour moi de ralentir et de ne pas faire autant de voyages. Je sais qu’il y a un appel et une forte envie de fêter les 10 ans car c’est tout un exploit.

Il y a peu de points de contact et ce sera mon travail au cours des prochains mois pour élaborer ces recommandations et suggestions pour le tournoi. Nous voulons en faire un événement encore meilleur pour les fans. “Ryan espère également que le double champion John Isner, un favori local, jouera l’événement de cette année.

“John est certainement le bienvenu chaque fois qu’il veut jouer dans notre tournoi. John a pris des décisions pour lui-même en ce qui concerne la Coupe Davis et il a une famille maintenant et il va devoir décider s’il veut venir à Winston-Salem.

Nous serions ravis de le voir venir et il est un favori de la ville, mais c’est un événement international de tennis et nous allons accueillir tous les joueurs qui manifestent un intérêt. ”