Woodbridge pense avoir bénéficié et souffert du coronavirus

Tout ce qui se passe dans le monde du tennis mérite d’être analysé et interprété par ceux qui ont connu le circuit à la première personne et sont devenus des communicateurs impeccables. L’un d’eux est Todd Woodbridge, une légende du double qui a réussi à se reconvertir et à être actuellement l’une des voix les plus autorisées de toute la planète tennis. L’Australien a proposé des réflexions intéressantes sur la manière d’influencer l’arrêt concurrentiel du coronavirus dans Big3. Et c’est que la grande question à résoudre est de savoir comment les meilleurs reviendront et si ces mois avec le circuit interrompu pourraient précipiter le changement de génération, ils auront un impact inverse sur certains des meilleurs ou serviront à Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal se perpétuer au sommet. C’est ce que pense l’Australien dans les mots recueillis par YahooSports Australia.

“Je crois que Novak Djokovic C’est celui qui sera le moins touché par cela, non seulement cela, mais je considère que cela peut être une bonne occasion pour lui de sortir renforcé. Je vois le Serbe rajeuni à nouveau, prêt à donner un coup de pouce à son histoire légendaire et à bénéficier d’être le plus jeune de Big3 “, a déclaré un Woodbridge Raphael Nadal avec des options pour remettre en cause le règne serbe, mais que depuis que la tournée sur terre battue a été suspendue presque entièrement, elle est très blessée. “Rafa était en mesure de poursuivre son chemin et de gagner beaucoup de confiance sur terre battue. Il avait bien joué à Acapulco et je pense qu’il était en bonne position pour se battre pour de grandes choses. Cela va l’affecter négativement”, a-t-il déclaré.

Mais les plus touchés, de l’avis de Todd Woodbridgeil ne fait aucun doute que ce sera Roger Federer. “A ces âges, vous avez besoin d’un rythme compétitif, il est beaucoup plus difficile de retrouver la forme après une longue période d’inactivité. Cela prendra du temps et vous ne l’apprécierez pas. Je pense que ce qui se passe éloigne Roger de son rêve d’ajouter un nouveau titre du Grand Chelem. Je l’ai vu avec le potentiel de gagner un ou même deux, mais cette pause va rendre cela presque impossible “, a déclaré l’Australien, qui voit également les jeunes comme susceptibles de sortir plus forts. “Je pense que cela pourrait accélérer le relais générationnel, cette pause interrompt la tendance gagnante du Big3 et les jeunes devraient en profiter pour revenir avec intensité”, a-t-il déclaré.

