Wozniacki à propos de ses adieux au tennis

C’est tout C’est fini pour Caroline Wozniacki. Le danois a accroché la raquette au Open d’Australie comme il l’a annoncé avant le tournoi. Sa défaite contre le Tunisien Ons Jabeur au troisième tour de l’épreuve a été son dernier match professionnel. Finies les énormes réalisations de cette joueuse d’Odense extrêmement combative qui a reflété lors d’une conférence de presse la sentimentalité de l’affrontement, son désir d’avoir continué dans le tournoi et les rêves qu’elle a réalisés dans le circuit. Tout cela après un adieu plus qu’émotionnel à la Melbourne Arena où le public a chanté la «Sweet Caroline» pendant qu’elle faisait le tour du stade avec sa famille.

Battez-vous jusqu’au bout pour continuer encore une journée de tennis. “J’ai toujours été une personne qui, bien que clairement en dessous du tableau de bord, j’ai toujours cru que je pouvais le retourner et finir par gagner. Je ne me souciais vraiment pas trop du score final, qui a fini par arriver. Mais à quelques reprises pendant le match J’ai pensé: “Je ne veux pas que ce soit mon dernier match. Je voulais continuer à me battre là-bas. J’ai combattu comme si ma vie en dépendait. C’est aussi simple que ça. J’ai tout donné. Je pense qu’aujourd’hui a été un véritable reflet de ma carrière.” ce que je connais.

Tout a été très excitant, beaucoup d’émotions en même temps. Mais je me sens heureuse, très heureuse. Ce ne sont pas des larmes de tristesse mais de joie. Cela signifiait beaucoup d’avoir la famille avec moi. “

Ce qu’il a laissé au tennis, ce qu’il a accompli dans sa carrière. «J’ai beaucoup appris pendant toutes ces années. Je ne serais pas la même personne que moi si je n’avais pas vécu toutes ces expériences. La chose la plus importante que j’ai apprise est que peu importe la couleur de votre peau, d’où vous venez, si vous êtes grand ou court, grand ou petit. Si vous avez un rêve et allez-y et travaillez dur, tout est possible.

J’ai fait un rêve quand j’étais petite. Je voulais gagner un Grand Chelem. Je voulais être numéro un au monde. Les gens pensaient que j’étais fou de venir d’un si petit pays. Mais j’ai fait tout cela possible. J’ai travaillé très dur chaque jour pour l’obtenir. J’en suis très, très fier. “

Signer la décision de suspendre la raquette. “Tout joueur de tennis professionnel sait à quel point il est difficile de monter et combien il est difficile de rester. Il m’a regardé et m’a dit:” Je suis prêt “. Nous avons toujours un moment où nous pensons que le moment est venu pour nous , que nous sommes prêts pour le prochain chapitre de notre vie, prêts à faire autre chose, à ne pas avoir de calendrier et à ne pas chercher la limite de soi chaque jour.

Je ne pense pas que ce soit un au revoir pour toujours. Vous me verrez sûrement à travers les tournois plus tard, pas sur la piste mais dans une autre position. Je veux vraiment voir ce qui m’attend maintenant. Beaucoup de choses sont encore à venir, des choses auxquelles je n’ai même pas encore pensé. “

Son héritage pour le tennis. “Je veux que les gens me considèrent comme un grand travailleur. Quelqu’un qui a tout donné tous les jours. J’espère inspirer des gens qui viennent de petits pays qui n’ont peut-être jamais eu de numéro un ou de champion du Grand Chelem.” J’espère avoir laissé un peu de bonheur dans les vestiaires C’est un environnement vraiment dur et compliqué C’est un sport individuel Tout le monde veut être le meilleur J’espère avoir laissé des moments amusants et relaxants dans les vestiaires avec les discussions et les temps divertissant que nous avons vécu. “

Ce qui lui manquera le plus. “Surtout la compétitivité. Gagnez un match très serré, dans lequel je descends 5-1, reviens et finis gagné. Cette adrénaline que vous générez, je pense, sera impossible à émuler hors des pistes.

J’adore Melbourne. Cet endroit sera toujours dans mon cœur. J’ai gagné un Grand Chelem ici, j’ai aussi de merveilleux fans ici. J’ai dû passer des journées très chaudes, très venteuses et aussi froides. Je suis très heureux d’avoir terminé ma carrière dans ce lieu. J’espère que ce n’est pas la dernière fois que vous me voyez ici, j’espère que je pourrai revenir.

