Le dernier adieu de Caroline Wozniacki Le tennis professionnel devra attendre. La Danoise n’a laissé que quatre matchs sur la route à ses débuts, contre l’Américaine Kristie Ahn, qu’il a plié par 6-3 et 6-1, fidèle à son style de jeu et d’usure constant, ne produisant que 7 gagnants pour 11 erreurs non forcées. Le numéro 1 mondial, champion ici en 2018, aura encore une chance de concourir.

.