Wozniacki termine sa carrière après avoir perdu contre Ons Jabeur

La carrière de Caroline Wozniacki Ce matin a pris fin. Le Danois, champion en 2018 et ancien numéro 1 mondial, a été dépassé par le Tunisien Ons Jabeur, en trois manches disputées (5-7 6-3 5-7). En un peu plus de deux heures de rencontre, Wozniacki a eu ses chances de prolonger une course qui devait déjà se terminer après le différend de cet Open d’Australie 2020 et qui a inondé les réseaux sociaux et les chaînes officielles de la WTA et de l’Open de l’Australie des messages d’amour à l’un des joueurs de tennis les plus importants et actuels des cinq dernières années.

