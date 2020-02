WTA Acapulco Day 2 Predictions Including Venus Williams vs Kaja Juvan

Le WTA Mexican Open a bien démarré lundi et il est maintenant temps pour les Américaines Venus Williams et Sloane Stephens de se présenter devant les tribunaux, entre autres pour le coup d’envoi de leurs campagnes WTA Acapulco 2020.

Venus Williams vs Kaja Juvan

Le qualifié Juvan affronte pour la première fois le combattant vétéran Williams. Williams a eu du mal et a à peine joué depuis l’été dernier, tandis que Juvan s’est qualifié deux fois de suite (AO et Acapulco) et se présente sur une vague de forme. L’adolescente n’a pas le long curriculum vitae de Venus Williams, mais elle est favorisée pour sa forme seule, car Williams a eu du mal à une hanche. Ce match devrait être proche mais Williams aura besoin de temps pour trouver une forme très probable. Prédiction: Juvan en 3

Christina McHale contre Lauren Davis

Une bataille entièrement américaine. McHale domine le h2h 4-1 et a remporté les quatre dernières rencontres avec Davis jouant son premier tournoi WTA depuis l’Australie et McHale cherchant également à se remettre en forme après une pause. Cela devrait être une bataille sur des terrains durs, mais la tête de série Davis devrait être en alerte contre son compatriote. Prédiction: McHale en 2

Sara Errani vs Sara Sorribes Tormo

Le qualificatif Errani a un avantage de 2-0 à 2h contre Sorribes Tormo, les deux joueurs étant relativement hors de forme pour ce concours. L’ancien top 10 Errani a subi une tumultueuse deux dernières années et souffre de graves problèmes avec son service qui sont apparus après son retour d’une suspension pour dopage. Sorribes Tormo a remporté une victoire bouleversante inspirante contre Naomi Osaka en Fed Cup et devrait avoir suffisamment d’élan pour dépasser Errani et se rapprocher de la soirée du h2h dans celui-ci. Prédiction: Sorribes Tormo en 3

Sloane Stephens vs Renata Zarazua

Renata Zarazua, peu connue, a une tâche difficile contre Sloane Stephens dans son tournoi à domicile. Le joueur de 22 ans n’a pas encore percé dans le top 150 et affronte un ancien top 5 américain à Stephens qui a également décroché un titre en Grand Chelem. Les récentes difficultés de Stephens donneront de l’espoir à la jeune mexicaine, mais Sloane n’a sûrement pas chuté au point de perdre contre un joueur classé en dehors du top 200. Prédiction: Stephens en 2

Katie Boulter contre Jasmine Paolini

Le Britannique Boulter avait joué relativement bien en dessous du niveau de la tournée, tandis que Paolini avait du mal à passer au niveau WTA. Gagner un match au niveau de la tournée est une énorme opportunité pour chaque joueur, mais Boulter est prête à tirer le meilleur parti de son opportunité et à capitaliser. Prédiction: Boulter en 2

