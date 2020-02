WTA Acapulco Day 3 Predictions Including Heather Watson vs Kateryna Bondarenko

L’Open mexicain de la WTA à Acapulco se déroule en huitièmes de finale, voici toutes vos prévisions pour cette étape du tournoi.

Renata Zarazua vs Katie Volynets

Les deux jokers se rencontreront après de fortes victoires au premier tour. Zarazua a contrarié Sloane Stephens en difficulté, tandis que Volynets a battu Shelby Rogers. Ce sera un match serré et compétitif et les deux joueurs sont en pleine forme. La cuisine maison devrait cependant favoriser Zarazua. Zarazua en 3

Tamara Zidansek vs Kaja Juvan

Le h2h favorise Zidansek, qui a remporté un setter à Bol l’année dernière contre Juvan, Juvan est en pleine forme et après son bouleversement de Venus Williams, elle semble prête pour une course plus profonde. Juvan sera même le h2h. Juvan en 3

Tatjana Maria contre Anastasia Potapova

Potapova a atteint les quartiers de Saint-Pétersbourg et a bien commencé ici. Maria semble être désavantagée sur la forme seule et Potapova devrait être une surprise ce tournoi. Potapova en 2

Leylah Fernandez vs Nao Hibino

Fernandez détient un 2-1 h2h contre Hibino, les deux joueurs sont en grande forme en début de saison, se qualifiant pour l’Open d’Australie. Hibino a également atteint les demi-finales en Thaïlande et a remporté son premier match contre Rus avec facilité. Elle devrait être favorisée car Fernandez peut être fatigant après avoir remporté trois matchs consécutifs (2 en qualifications puis au tour 1). Hibino en 2

Heather Watson contre Kateryna Bondarenko

Le vétéran Bondarenko affronte l’un des favoris du tournoi, Watson, qui a atteint les demi-finales à Hobart au début de l’année. Ancienne joueuse du top 30, Bondarenko est revenue sur le circuit de la WTA en septembre après avoir eu son deuxième enfant (elle a également fait une pause maternité après son premier enfant). Bondarenko est difficile à prévoir, mais Watson est un favori méritant. Watson en 2

Caroline Dolehide contre Christina McHale

La forme solide de Dolehide devrait lui donner juste assez pour franchir la ligne dans un match de tirage au sort. Dolehide in 3

Lin Zhu vs Katie Boulter

Boulter a lutté mais a repoussé son adversaire du premier tour, maintenant elle est l’opprimée contre Zhu. Je soutiendrai le bouleversement. Boulter en 3

Sara Errani vs Xiyu Wang

Les deux joueuses se sont qualifiées mais la forme de Wang est meilleure et elle est une digne favorite. Wang en 2

