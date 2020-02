WTA Acapulco Day 4 Predictions Including Heather Watson vs Christina McHale

La héros à domicile Renata Zarazua et Heather Watson font partie des joueurs qui ont atteint les quarts de finale de l’Open du Mexique 2020 (WTA Acapulco). Voici toutes vos prédictions en quart de finale.

Renata Zarazua vs Tamara Zidansek

Une bataille de jeunes talents, les deux joueurs nés en 1997 cherchent une place en demi-finale. Zidansek a blitzed passé ses deux premiers matchs, y compris une victoire de routine contre Kaja Juvan. Zarazua a du soutien à domicile mais il semble qu’elle ait enfin rencontré son match ici. Zidansek en 2

Anastasia Potapova contre Leylah Annie Fernandez

La qualifiée Fernandez n’a pas perdu plus de 4 matchs en un seul set jusqu’à présent, mais Potapova a atteint les quarts de finale deux sorties de tournoi d’affilée et je pense qu’elle prolongera ce résultat au moins un match de plus pour atteindre les demi-finales. Potapova en 3

Heather Watson contre Christina McHale

McHale a un avantage de 3-1 h2h mais la fatigue pourrait être un facteur étant donné qu’elle sort de deux matchs consécutifs difficiles en trois sets. Le vainqueur de ce match est probablement le favori pour prendre tout le tournoi, donc les enjeux sont élevés. Je soutiendrai McHale dans un tirage au sort. McHale en 3

Lin Zhu vs Xiyu Wang

Zhu a un avantage de 2-0 h2h et n’a pas perdu un set en deux matches ce tournoi. Le qualifié Wang est sur une séquence de quatre victoires consécutives et a dépassé Sara Errani en trois sets au dernier tour. Zhu devrait continuer à étendre son avantage h2h. Zhu en 3

